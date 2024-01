Reprodução/Globo/Manoella Mello - 05.01.2024 Tadeu Schmidt é o apresentador do 'BBB 24'





O "Big Brother Brasil" de 2024 começa na próxima segunda-feira (8) e teve os primeiros participantes confirmados nesta sexta-feira (5). Os nomes dos famosos e anônimos foram divulgados na programação da TV Globo, no "Big Day".





Leidy Elin, do grupo pipoca, foi a primeira pessoa confirmada no elenco do "BBB 24". A sister tem 26 anos e é de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Jefferson Cristian dos Santos Lima, conhecido como MC Bin Laden, foi o primeiro brother confirmado do grupo camarote. O cantor é natural de São Paulo, capital, e tem 30 anos.

Mais participantes em 2024

O "Big Day" será apenas o início da revelação dos competidores do "BBB 24". A edição deste ano contará com 26 integrantes , sendo que 18 deles foram revelados nesta sexta-feira e garantiram as vagas "oficiais" no programa de Boninho.

No próximo domingo (7), serão revelados no "Fantástico" mais 14 nomes, de 7 homens e 7 mulheres. Em uma votação, o público vai eleger um homem e uma mulher para entrar na casa mais vigiada do Brasil. O resultado será revelado na estreia da temporada, na segunda-feira.

Os 12 candidatos restantes ganharão uma nova chance após o início do reality. Os brothers e sisters vão escolher mais seis pessoas, três homens e três mulheres, para fechar o elenco do "BBB 24".

Novas dinâmicas

Além da mudança na seleção dos participantes, novas dinâmicas também foram reveladas pelo Big Boss. Em 2024, o vencedor da Prova do Anjo será mais poderoso, já que garante a própria imunidade e pode imunizar mais um participante.

O Líder também terá benefícios na posição privilegiada da casa. Além de ter uma câmera especial em que o público poderá acompanhá-lo , ele conseguirá descobrir a quantidade de votos que recebeu até o momento. Com a função "Perseguidor do líder", ele saberá quem foi o participante que mais vezes tentou colocá-lo no paredão.

Já nas sextas-feiras, o Líder ainda participa do "Na Mira do Líder", atividade em que precisará revelar para os colegas de confinamento quem são os participantes que estão na mira dele e correm o risco de cair na berlinda. A "Central do Líder" também foi atualizada, com a possibilidade do Líder acionar toques extras do Mosntro e ainda receber um feedback do público sobre a liderança.