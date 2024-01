Reprodução Instagram - 9.1.2024 Ana Bianca Sessa e Vinicius Rodrigues

Ex-participante da terceira temporada de “Casamento às Cegas” , Ana Bianca Sessa usou as redes sociais nesta terça-feira (9) para exaltar a participação do atleta paralímpico Vinicius Rodrigues no “BBB 24” , além de expor a falta de acessibilidade nas provas do reality dirigido por Boninho .



“Vinicius Rodrigues, obrigada pela representatividade”, agradeceu ela, que se declara como uma “mulher real com deficiência”. Sessa ainda relatou a diferença das provas competidas pelo atleta dentro e fora da casa mais vigiada do Brasil.



“Ele sabia que teria que se superar nas provas do ‘Big Brother’, quando aceitou ir. Mas aqui fora, o Vinicius compete provas que são acessíveis para ele”, destacou. Em determinado momento da prova do líder , o atleta retirou a prótese que usava para conseguir disputar a competição.



“O Vinicius não é um coitado, não deve ser tratado como um. Ele não tem que ganhar só porque é PcD. Não é uma questão de privilégio, é uma questão de equidade”, argumentou.



Ao diferenciar os termos “igualdade” e “equidade”, Ana Bianca Sessa declara que é nesse contexto que a atração apresentada por Tadeu Schmidt errou. “A equidade se aproxima mais da justiça. Foi apenas nisso que o reality show pecou”, ponderou.



“O Vinicius teve que tirar a prótese para conseguir realizar a prova. E tem pessoas comemorando, dizendo: ‘Isso guerreiro’? Gente, não deveria ser assim”, finalizou ela.

Assista o pronunciamento dela na íntegra: