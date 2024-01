Reprodução/Instagram Boninho é o diretor do 'BBB 24'





Além do Camarote e Pipoca, o "BBB 24" conta com um novo grupo, o Puxadinho. A dinâmica inédita foi anunciada por Boninho em julho de 2023 e teve os participantes divulgados neste domingo (7) . No entanto, o diretor contou que não sabia o que a novidade seria quando a anunciou ao público.





Boninho fez a revelação enquanto falava da nova temporada do reality ao podcast "Isso é Fantástico", apresentado pela jornalista Renata Capucci. "Vou contar um segredo. Quando falei do Puxadinho lá atrás, não tinha a mínima ideia do que era", afirmou.

O diretor explicou que revelou o nome da dinâmica como uma forma de provocar a equipe do programa da Globo. "Era só uma provocação para a equipe. Todo mundo falou: 'O que é o Puxadinho?'. [Respondi:] 'Nem eu sei, agora a gente vai inventar alguma coisa'", explicou, entre risadas.

O Puxadinho trouxe 13 pessoas anônimas na disputa por oito vagas para integrar o elenco oficial do "BBB 24". Dois concorrentes serão escolhidos pelos espectadores, enquanto outros seis serão selecionados pelos brothers confinados na casa.

