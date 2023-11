Divulgação/Netflix - 16.11.2023 Netflix anunciou o especial 'Casamento às Cegas Brasil: Depois do Altar'





A Netflix anunciou nesta quarta-feira (22) novidades para os fãs de "Casamento às Cegas Brasil". O reality show terá um especial com os participantes das três edições do programa, marcado para estrear em 20 de dezembro. A atração ainda teve a quarta temporada confirmada pelo serviço de streaming.





"Casamento às Cegas Brasil: Depois do Altar" promete colocar frente a frente os integrantes do reality, para reviver os embates e barracos do reality, exibido desde 2021. A plataforma não confirmou o elenco completo do especial, mas garantiu que os "principais participantes" estarão de volta para reflexões sobre a vida após o "sim" ou o "não".

Um trailer do especial foi divulgado e mostra nomes como Thamara Teréz, Rodrigo Vaisemberg, Fernanda Terra, entre outros. Confira a prévia abaixo:





Novidades da quarta temporada

Além da confirmação da nova edição, a Netflix também revelou detalhes da quarta temporada de "Casamento às Cegas Brasil", prevista para estrear em 2024. "Na 4ª temporada, pessoas que já deram a cara a tapa quando o assunto é casamento, e não se deram bem, terão uma segunda chance", adiantou o serviço.

A proposta da próxima edição é de trazer um grupo formado por pessoas "divorciadas, separadas ou que viveram um noivado que não se oficializou", que tentam dar uma nova chance ao amor.

