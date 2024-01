Reprodução Instagram/ TV Globo - 9.1.2024 Verônica Hipólito e Vini Rodrigues

Camarote desta temporada do “BBB” , o atleta paralímpico Vini Rodrigues recebeu, nesta terça-feira (9), o apoio de uma amiga próxima e muito conhecida no atletismo. Trata-se de Verônica Hipólito, que comentou sobre a prova do líder, que é de resistência e foi iniciada logo no primeiro dia da competição .



Através do X, antigo Twitter, a esportista reprovou a conduta de alguns internautas, alegando que eles estavam cometendo capacitismo, que é o preconceito contra pessoas com deficiência.



“Se estão sentindo dó e pena do Vini por ele ter entrado na prova, isso é errado, é capacitismo”, disse, “o Vini odeia isso”.



“A prova foi igual para todos? Não. Mas ele, e nós, esperávamos isso? Não. Isso é a nossa vida. O Vini tem capacidade para fazer o que quiser. Ele é recordista mundial. Acham mesmo que iria abaixar a cabeça para isso?”, defendeu a atleta.



Já em relação às críticas de alguns espectadores, sobre a falta de acessibilidade no programa, Verônica Hipólito enfatizou a necessidade de discutir esses assuntos para além das paredes do reality. “Que essa irritação com a prova venha para fora do ‘BBB’”, manifestou.



“Não existe acessibilidade e inclusão para pessoas com deficiência hoje. A própria prótese para amputados é caríssima. É muito pior do que o deboche do Merenda é o olhar de pena e de capacitismo que os PcDs sofrem todo santo dia”, finalizou.

Leia os tweets na íntegra:

Pessoal, pera, vamos ser sinceros ? Se vcs estão sentindo DÓ /PENA do Vini por ele ter entrado na prova, tá errado, isso é capacitismo. O Vini ODEIA isso. Se o Merenda tivesse chamado qualquer outro, vcs estariam com raiva assim? O Vini fez o que todos fizeram: se jogou na prova. pic.twitter.com/r86LVDl7MT — Verônica Hipólito (@vehipolito) January 9, 2024





Que essa irritação com a prova venha para FORA DO BBB! Não existe acessibilidade/inclusão para PCDs hj, a própria prótese e manutenção dela p/ amputados é CARÍSSIMA, e mto pior do q o deboche do Merenda é olhar de pena e tudo capacitista que os PCDs sofrem todo santo dia🦿 pic.twitter.com/zp9fyirnPT — Verônica Hipólito (@vehipolito) January 9, 2024