Reprodução / Instagram Tadeu Schimidt

Tadeu Schmidt estreia a nova temporada do “Big Brother Brasil” nesta segunda-feira (8), logo após “Terra e Paixão”, novela das nove da Rede Globo. Por meio dos stories do Instagram, o apresentador disse que está “ansioso” e falou da chegada do reality.



“Gente, acordei ansioso para falar uma coisa para vocês. Não sei se vocês perceberam, mas é hoje”, disse o jornalista, em referência ao início da competição entre famosos e anônimos. Antes do “BBB”, ele apresentava o dominical “Fantástico”.



Ainda nas redes sociais, Schmidt afirmou que “capricharia” na primeira refeição do dia, o tradicional café da manhã. Isso porque, segundo ele, talvez ficasse sem tempo para conseguir almoçar devido aos compromissos profissionais.



“Vamos tomar um café da manhã que o dia vai ser puxado. Vamos caprichar, porque talvez não dê tempo de parar para almoçar com calma”, explicou.



Nesta segunda-feira (8), o reality contará com mais 8 participantes, que são do puxadinho . Os dois primeiros entrarão mediante votação do público. Já os outros seis serão escolhidos pelo próprio elenco de confinados.

Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: