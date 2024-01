Reprodução TV Globo - 9.1.2024 Maycon e Vini durante a primeira prova do líder do 'BBB 24'

A primeira prova do líder do "BBB 24" movimentou as redes sociais nesta terça-feira (9) , principalmente pelos comentários do pipoca Maycon sobre a prótese Vini Rodrigues, que integra o time de camarotes da edição do reality dirigido por Boninho e apresentado por Tadeu Schmidt .







Isso porque alguns internautas declararam que o brother estava praticando preconceitos contra o atleta. Durante a primeira prova do líder da edição, Maycon sugeriu batizar a perna de Vini como "Cotinho".





"Nós vamos botar um apelido, um nome, no 'cotinho'. Vamos, sim. A gente pode botar um apelido no 'cotinho', batizar?", disse Maycon. "Para. Deixa de zoeira. Brincadeira tem limite", rebateu Marcus Vinicius.





Além de criticar o comentário do brother, a Web alegou que Vini estava "visivelmente desconfortável" com a situação. Verônica Hipólito, amiga pessoal do atleta paralímpico, também se manifestou nas redes sociais e saiu em defesa dele.





"Só de assistir já me causa desconforto", opinou uma usuária do X, antigo Twitter. "O menino [Marcus Vinicius] falando que brincadeira tem limites e mesmo assim ele [Maycon] achando que tá abafando, juro. Gente inconveniente não dá. E podem saber que tem chances de ser o primeiro eliminado", comentou outra usuária da mesma rede. "Desnecessário o que ele falou", defendeu um terceiro. "Não é possível que ele falou isso", admitiu ainda um quarto.

Assista o momento:

Maycon sugerindo batizar a perna do Vinicius e chamando de “cotinho”. #BBB24

pic.twitter.com/sw8Vky0Awr — Central Reality (@centralreality) January 9, 2024