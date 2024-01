Reprodução/Globo - 09.01.2024 Tadeu Schmidt no 'BBB 24'





O "BBB 24" começou nesta segunda-feira (8) e já prometeu muitas reviravoltas para os primeiros dias exibição. Tadeu Schmidt concluiu o programa de estreia explicando como vai funcionar a dinâmica relâmpago da semana, que contará com primeira eliminação da temporada.





Os 18 participantes do elenco oficial começaram a disputar a prova líder na noite de segunda, em uma disputa de resistência que se estendeu pela terça-feira (9). O primeiro líder da edição garante a imunidade e o poder do não, este último que o permite tirar alguém da próxima prova do líder.

Um paredão triplo será formado no programa ao vivo desta terça-feira. O líder indica um participante, enquanto os dois mais votados pela casa se juntam à berlinda. Davi e Isabelle, integrantes do Puxadinho que entraram pela votação do público, estão imunes neste paredão.

A eliminação acontece na quinta-feira (11), fazendo com que o primeiro eliminado da edição tenha uma experiência de apenas três dias na casa. Nas últimas edições, o primeiro eliminado foi revelado após uma semana de jogo. Contudo, as temporadas anteriores não apresentavam 26 jogadores, como o "BBB 24".





Entre outras novidades do reality show neste ano está o Sincerão, o substituto do tradicional Jogo da Discórdia. Não são todos os brothers que participam desta dinâmica, já que apenas os "protagonistas" da semana terão a oportunidade de conversar com Tadeu Schmidt às segundas-feiras.