Reprodução/Instagram Domitila Barros

Nesta sexta-feira (28), Domitila Barros compartilhou com os seguidores que um dos filmes em que atuou, “Der Pfau” (“O Pavão” traduzido para o português), estava disponível no voo que ela fez do Brasil para a Suíça. Por meio do Twitter, a ex-BBB explicou como se sentiu.



Embora já tenha participado de outros projetos audiovisuais, Domitila revelou que nunca tinha se visto em um voo.“Ontem, eu vi pela primeira vez na vida o meu rosto na telinha do avião. Queria dividir essa emoção com vocês, porque ainda estou eufórica com esse acontecimento”, iniciou.



Ela ainda pontuou a emoção do trabalho de estreia na cinematografia alemã ter sido exibido no avião. “Conexão São Paulo - Zurique está diferenciada, hein? Meu primeiro filme para o cinema alemão”, contou Domitila, que recentemente fez um curso de apresentadores na Rede Globo.



O filme no qual Domitila Barros está no elenco, “Der Pfau”, foi transmitido no Festival de Cannes, na França, em maio deste ano. O evento é considerado um dos mais prestigiados e renomados do Mundo no ramo da cinematografia mundial. À época, a ex-BBB marcou presença no festival.



Confira a publicação em que Domitila conta como foi ter visto o filme no voo:

Ontem eu vi pela primeira vez na vida meu rosto na telinha do avião 🥹 queria dividir essa emoção com vocês porque ainda estou eufórica com esse acontecimento 🙈🥳🤌🏽🦁 conexão São Paulo- Zurique ta diferenciada hein!! Meu primeiro filme pro cinema alemão 🥹 pic.twitter.com/eVvGI4tvmA — Domitila Barros 🦁 (@domitila_barros) July 28, 2023