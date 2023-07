Reprodução/Instagram - 10.05.2023 Domitila Barros namora Moritz Carlo por 7 anos

A ex-BBB Domitila Barros anunciou que está noiva do alemão Moritz Carlo. Os dois namoram há 7 anos e resolveram oficializar a união. A ativista social contou que o pedido foi surpresa e aconteceu em Pernambuco, terra natal dela.

O alemão estava visitando, pela primeira vez, a Ilha de Itamaracá, município localizado em Recife e simbólico para a família de Domitila. “É a praia em que meus pais vão caminhar todo final de semana e onde aprendi a andar. Não teve bolo, não teve festa, nada disso, foi apenas ele e eu caminhando", disse ela em entrevista ao Gshow.



A miss contou que eles não se importavam com rótulos e não pretendem em seguir as tradições de casamento. Mas, mesmo assim, Domitila revelou que “chorou de se acabar” com a declaração de amor do agora noivo.



“Foi perfeito! Ele falou: ‘Acho que é o momento e o lugar ideal para dizer que eu quero passar a vida com você, que você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida e que nunca tive dúvida de que a gente iria ficar a vida toda juntos", narrou ela.



A ex-sister também falou da aliança. Moritz escolheu uma jóia que não tivesse sido estraída da terra para dar para a ativista social. O anel foi criado em laboratório, de uma junção de gás carbônico, retirado da atmosfera e água de chuva. O proecesso, que usou energia eólica, ainda devolve o ar mais limpo ao meio ambiente. “É um diamante feito de água, que é o mais sustentável do mundo", contou ela.



Na entrevista, Domitila também contou como conheceu Moritz. Ela ainda revelou que de declarou no mesmo dia que os dois se viram pela primeira vez. “A gente se encontrou para falar de trabalho, mas eu já sabia que era amor à primeira vista. Então, falei que não iria trabalhar com ele, porque eu não misturo trabalho com diversão. Aí ele: ‘Como assim?’ Eu falei: ‘Porque tenho certeza de que você é o homem da minha vida. Sou bruxa, eu sei! E o que estou procurando é exatamente você! Eu lhe amo’. Aí ele achou que eu era doida!”, disse ela.



