Reprodução/PodDelas Domitila Barros, que participou da 23ª edição do Big Brother Brasil, explicou o motivo do seu sumiço nas redes sociais em entrevista ao Poddelas













Os seguidores de Domitila Barros podem ter notado que ultimamente a ativista está bem off das redes sociais. E a moça revelou o motivo das raras aparições. Em entrevista ao PodDelas, a ex-participante do Big Brother Brasil 23 avaliou que "as coisas tomam dimensões loucas" no ambiente virtual e que, por isso, prefere focar nas experiências offline. "As redes são perigosas", refletiu nessa quinta (20).





Ao ser questionada sobre sua rotina pós-confinamento, Domitila confessou que costuma ser cobrada pelos fãs para aparecer mais em seu perfil no Instagram.

"Eu vou ser 100% sincera. Eu tenho 39 anos, eu faço mídias sociais há muito tempo, sou ativa, mas eu acho as redes sociais são, em muitos aspectos, muito perigosas. Eu prefiro não postar do que postar e dar um rebuliço. Quando eu saí do Big Brother, eu percebi isso, as coisas tomam dimensões muito loucas", contou.

A ativista ainda revela que tem levado uma rotina intensa, principalmente após sua passagem pelo programa da Globo:

"Faço muitas coisas diferentes, sou atriz, cantora, e, às vezes, eu estou em uma reunião que ninguém pode nem saber que isso aconteceu. Eu trabalho muito. Eu estou escrevendo um livro que vai sair na Alemanha ano que vem. Eu não posso postar nada relacionado ao livro. Eu sumo porque estou escrevendo", disse.

E completou: "Tem algumas coisas que eu faço que influenciam outras pessoas indiretamente e eu tenho que ver como eu comunico isso. Eu acho que as pessoas olham o Instagram, mas só estão vendo um lado da vida", finalizou.

*Texto de Lívia Carvalho

