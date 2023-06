Reprodução/Instagram - 15.06.2023 Ex-BBBs iniciaram treinamento de apresentadores da Globo





Ex-participantes do "Big Brother Brasil" se reuniram nos estúdios da Globo no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (14), para um treinamento para se tornarem apresentadores da emissora. Marcaram presença Rodrigo Mussi, do "BBB 22", e Amanda Meirelles, Domitila Barros, Ricardo Alface e Sarah Aline, do "BBB 23".



Momentos do início do curso foram registrados nas redes sociais dos ex-BBBs, da reunião no ônibus do aeroporto, até exercícios práticos da aula. Em um dos vídeos, é possível ver Domitila apresentando um texto para uma câmera enquanto Sarah e a campeã da edição de 2023 aparecem ao fundo.





Leo Rapini, profissional que participou da preparação com os ex-brothers, registrou fotos com os futuros apresentadores da Globo. Ele ainda publicou a foto de uma placa com o nome do treinamento: "Cria Globo BBB - Apresentadores".

Confira abaixo registros dos ex-BBBs na ocasião:

A futura apresentadora da Globo, Domitila Barros! pic.twitter.com/pItz2bIizj — Central Reality (@centralreality) June 15, 2023









