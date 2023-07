Reprodução/Fabiano Battaglin/Gshow A modelo comentou sobre sua vida em ensaio de moda

Em um ensaio de moda exclusivo do Gshow, a ex-BBB Domitila Barros comentou sobre sua trajetória no Miss Alemanha 2022. Para a modelo, a probabilidade de ela ter sido eleita como mulher mais bonita era mínima. "Eu nunca me achei a mulher mais bonita da Alemanha", contou.

A cantora posou com looks em tons terrosos, sendo essa paleta de cores que domina a moda outono-inverno, e falou mais sobre sua experiência.

"A probabilidade de eu ser eleita a mulher mais bonita do Brasil era mínima, eu não tinha as medidas, a idade e os pré-requisitos para ganhar o concurso", disse.

"O Miss Alemanha não é um concurso de beleza, eu nunca me achei a mulher mais bonita da Alemanha. É um concurso sobre diversidade, responsabilidade social e empoderamento feminino, completou.

Domitila ficou nacionalmente conhecida por sua participação no BBB 23. Em determinado momento, a ativista esteve entre as favoritas ao prêmio, mas na reta final acabou sendo surpreendida pela força de Amanda Meireles, que levou o título de campeã do reality show.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko