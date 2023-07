Reprodução/Instagram - 28.07.2023 Gabriel Roza e Adriano Imperador se encontraram após polêmica com Bia Miranda





Após chegar à final de "A Grande Conquista", Gabriel Roza continua ativo nas redes sociais e mostrou um encontro com o ex-jogador de futebol Adriano Imperador, nesta sexta-feira (28). O ex-noivo de Bia Miranda posou com o ex-affair da influenciadora, após as polêmicas que o trio protagonizou pelos romances no último ano.





"A seleção está formada. Bom dia e boa tarde a todos, que Deus nos abençoe e nos guarde", afirmou Roza na legenda da publicação no Instagram. Nos registros, Gabriel e Adriano aparecem lado a lado e ainda cantando a música "Nosso sonho não é ilusão", do grupo Só Pra Contrariar.







Antes de participar de "A Fazenda 14", Bia se envolveu em polêmicas pelo affair que viveu com Adriano Imperador. O romance não foi aprovado pela mãe da influenciadora, Jenny Miranda, que brigou com a filha e expôs que ela traiu o namorado, Gabriel, com o ex-jogador de futebol de 41 anos.

A jovem de 19 anos entrou no reality rural após se reconciliar com Roza e, após se tornar vice-campeã da edição, anunciou o noivado. O relacionamento durou poucos meses após o anúncio e, atualmente, a influenciadora vive uma relação com o cantor Buarque. Já Gabriel garantiu uma vaga em "A Grande Conquista" e chegou à final do reality da Record após uma participação marcada por comentários de que foi traído várias vezes pela ex-noiva.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: