Dudu Camargo agradece fãs após vencer a "A Fazenda 17"

Dudu Camargo, que venceu a 17ª edição de A Fazenda na noite de quinta-feira (18), exibida pela Record, agradeceu aos seus fãs nesta sexta-feira (19). O jornalista conquistou o prêmio de R$ 2 milhões após receber 75,88% dos votos do público. A final reuniu Duda Wendling, Saory Cardoso e Fabiano Moraes.

O apresentador ganhou de Duda Wendling, Saory Cardoso e Fabiano Moraes na última quinta-feira (18) pic.twitter.com/hpRcTpfWh7 — iG (@iG) December 19, 2025

A vitória foi confirmada durante a grande final transmitida ao vivo pela Record. Após o resultado, Dudu Camargo reapareceu nas redes sociais, depois de mais de um ano afastado, para agradecer o apoio do público que acompanhou a trajetória no confinamento.

Em vídeo publicado após o término do programa, o campeão celebrou o momento e falou diretamente aos fãs. “Olha, depois de muito tempo sem estar aqui presente nas redes sociais, até porque eu tava confinado e vocês estavam acompanhando, mas eu quero agradecer realmente pedindo que Deus abençoe a cada um de vocês que votaram e votaram muito para eu ser campeão dessa F17”, afirmou.

Dudu também falou da importância do reality em sua trajetória. “Essa fazenda icônica e marcante na história aí da televisão e da Record”, completou, ao comentar a relevância da edição que o consagrou campeão.

Resultado da final e prêmio milionário

Na decisão, Fabiano Moraes foi o primeiro eliminado e terminou em quarto lugar, com 0,32% dos votos. Saory Cardoso ficou em terceiro e levou R$ 100 mil. Duda Wendling alcançou o segundo lugar, com 14,57%, e ganhou um carro zero quilômetro. Dudu Camargo liderou a votação e garantiu o prêmio principal.

Ao longo da temporada, Dudu Camargo foi um dos destaques, principalmente pela participação ativa nas dinâmicas do jogo. O jornalista venceu provas importantes, assumiu o posto de fazendeiro em diferentes momentos e formou alianças decisivas para evitar eliminações.

O romance com Saory Cardoso também chamou atenção do público e gerou repercussão dentro e fora da casa. Antes do reality, Dudu Camargo construiu carreira no SBT, onde atuou como apresentador e repórter, mas teve uma saída conturbada da emissora. Após deixar a emissora, trabalhou na TV Meio Norte, no Piauí, até aceitar o convite para integrar o elenco de A Fazenda 17.