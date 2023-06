Reprodução/SBT Apresentador foi demitido do SBT após perseguir Silvio Santos

A coluna cantou a bola no final de abril e a "profecia" se concretizou: Dudu Camargo está oficialmente demitido do SBT. Seu mau comportamento nos bastidores da emissora foi determinante para que ele tivesse o contrato rescindido após 7 anos dando expediente na casa.







A informação da demissão de Dudu foi confirmada pelo SBT em contato com a coluna. Mas a emissora, por praxe, utiliza a expressão "saída", para amenizar o impacto de sua decisão em desligar qualquer funcionário.



No final de abril, Dudu foi forçado pelo RH do SBT a tirar 60 dias de férias. Neste período, a direção de Jornalismo encomendou sua demissão pela terceira vez por conta da falta de comprometimento com o trabalho. Em todas as outras ocasiões, o rapaz foi salvo da degola por Silvio Santos. Mas agora, sem a proteção do patrão, seu corte foi inevitável.

Fora do ar, Dudu entrou em completo desespero. Com Silvio ausente fisicamente da rotina do SBT, ele não conseguiu ter acesso ao dono da emissora. Em um ato de descontrole, passou a dar plantão no salão de Jassa, na tentativa de encontrá-lo, mas acabou expulso do local por estar atrapalhando o fluxo de trabalho do estabelecimento.

O mau comportamento de Dudu ao longo destes sete anos foi determinante para sua demissão. Ele chegava constantemente atrasado para entrar no ar no Primeiro Impacto, não participava de reuniões de pauta e tampouco trazia sugestões para o Jornalismo. Ele sequer quis iniciar uma faculdade, recomendada com frequência por seus superiores, para poder se profissionalizar.

Houve um episódio em que ele chegou virado da balada, exalando álcool, com a roupa amarrotada e cabelo desgrenhado. Ele entraria no ar às 4h da manhã, mas só teve condições de aparecer no vídeo, visivelmente alterado, depois das 5h. Na sequência deste episódio, ele foi punido e levou suspensão da direção. Mas Silvio tratou de por panos quentes e o absolveu.

Primeiro Impacto

Em 2016, a entrada de Dudu Camargo no programa Primeiro Impacto foi comentada antes mesmo do apresentador conseguir se conectar com o público. Com apenas 18 anos, assumiu a apresentação da atração ao lado de Joyce Ribeiro e Karyn Bravo. Entretanto, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo (SJSP), com o apoio da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), lançou uma nota em protesto a sua entrada no telejornal, que afastou as jornalistas do noticiário.

Problemas com Maísa Silva

Durante o Programa Silvio Santos, em junho de 2017, o apresentador sugeriu que Maisa Silva e Dudu namorassem, mas a atriz não gostou nada da situação. Durante a atração, os dois trocaram diversas farpas e Maísa deixou claro que não se sentiu confortável com a situação. Poucos dias depois, Silvio Santos chamou Dudu de surpresa para a gravação em que Maísa participava dizendo que eles poderiam selar a paz, mas a atriz foi embora chorando. Com toda a discussão, e o pai de Maísa proibindo para que o Dudu não tocasse no nome de sua filha, o programa não foi ao ar.

Discussão com Marcão do Povo

Ainda durante o Primeiro Impacto em 2018, Dudu Camargo e Marcão do Povo protagonizaram intrigas ao vivo. Além da troca de farpas fora das câmeras, o problema na relação dos apresentadores também foi assistida pelos telespectadores. Em uma das situações, Dudu se despedia e Marcão reclamou do atraso para finalizar sua parte. “Eu achei que cê ia continuar. Até 8h30 e o cara não para de falar”, disparou.

Atrasos para entrar ao vivo

Em 2021, o apresentador enfrentou mais problemas com a emissora. No comando do Primeiro Impacto, que começa às 4 horas da manhã, Dudu Camargo não apareceu nos momentos iniciais da programação. Na ocasião, o repórter Marcelo Bittencourt o substituiu até que chegasse aos estúdios. Assim, quando conseguiu entrar ao vivo, Dudu fingiu que nada tinha acontecido e seguiu normalmente.

Transfobia ao vivo



Ainda em 2021, Dudu Camargo conseguiu se complicar ainda mais com o SBT. Durante uma participação no Passa ou Repassa, do Domingo Legal comandado por Celso Portiolli, o apresentador perguntou a Léo Aquila, uma mulher trans, se a mesma tinha “pinto”. O constrangimento foi nítido e a repórter deixou claro que achou a brincadeira desnecessária.

Comparação de feminicídio com Maísa Silva

Neste ano, Dudu Camargo se envolveu em mais uma polêmica com o nome de Maísa Silva. No Primeiro Impacto, o apresentador noticiou um caso de feminicídio e comparou com a atriz. "Imagina se eu tivesse matado a Maisa? Não matei a Maisa. A pessoa não é correspondida... Ok, vida que segue! Não precisa matar como esse aí fez", disse. As falas do radialista não foram vistas com bons olhos e causou grande repercussão nas redes sociais.

Falta de Participação

Ainda que seja um dos queridinhos de Silvio Santos, em 2023 ficou nítido que o apresentador não está mais tão animado com sua atuação na emissora. Dudu Camargo não participa das reuniões de pauta ou da condução de apuração e ideias de reportagens, séries ou produções exclusivas para o Primeiro Impacto. Com uma lista extensa de desavenças com seus colegas de trabalho, o ex-modelo apenas entra no estúdio, lê as chamadas e vai embora da emissora.

Perseguição com Silvio Santos

Uma das últimas situações foi ainda nesta semana, quando Dudu Camargo perseguiu Silvio Santos em seu salão de cabeleireiro no mínimo três vezes. Com sua demissão encomendada, o apresentador acredita que somente o dono da emissora pode reverter a situação. Assim, Dudu tenta encontrá-lo em qualquer lugar para implorar uma nova chance, e foi até mesmo convidado a se retirar do local.