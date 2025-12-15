Reprodução Instagram/RECORD Monique Evans causou polêmica ao criticar corpo de atriz na web





A ex-modelo e ex-peoa Monique Evans, de 69 anos, que participou de duas edições de ‘A Fazenda’, a 3 e a 4, causou polêmica nas redes sociais no último final de semana ao fazer um comentário sobre o corpo da atriz Duda Wendling, 19, participante de ‘A Fazenda 17’.

Em sua conta no X, antigo Twitter, Monique escreveu: "A ninfeta podia malhar um pouco, né? Precisa urgente! Só 19 anos? Como assim?". O post rapidamente gerou críticas de internautas, que apontaram falta de sensibilidade e respeito.

Parte do público relembrou a trajetória de Bárbara Evans, filha de Monique, dentro do reality show. "Mas sua filha também teve relações dentro do programa", comentou um usuário, relembrando o envolvimento de Bárbara com Mateus Verdelho na sexta edição do reality, na qual saiu campeã.

Outros seguidores criticaram diretamente o comentário sobre o corpo de Duda Wendling. "Muito desnecessário isso, nós mulheres deveríamos nos apoiar", disse uma internauta. "Passou do ponto! Falta de respeito", lamentou outra.

Monique teria feito o comentário por discordar dos relacionamentos amorosos da atriz dentro do programa. Duda Wendling está vivendo um romance com Luiz Otávio Mesquita, além de ter tido um breve affair com Matheus Martins, modelo e ator eliminado como oitavo da temporada atual da competição, exibida pela RECORD.

Após a repercussão negativa, Monique se pronunciou sobre o assunto e se defendeu. "Engraçado esses haters!!! Eu apenas dei um conselho pra Duda malhar. É bom pra saúde dela!!! Falar da minha idade… chega a ser piada!! Tenho 69 com muito orgulho!! Malhei a minha vida inteira, e ainda malho. E meu conselho pra todos vocês, MALHEM!!!", escreveu ela.



