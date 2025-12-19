Reprodução Record Ex-diretor de Gugu Liberato pede Dudu Camargo aos domingos na TV aberta





Dudu Camargo, que se consagrou compeão de “A Fazenda 17” nesta última quinta-feira (18), pode estar às vésperas de uma nova virada profissional, com caminhos que vão além do jornalismo e se projetam no entretenimento televisivo. A avaliação é de Homero Salles, diretor com trajetória marcante na televisão brasileira e conhecido pela longa parceria com Gugu Liberato, que vê no comunicador atributos raros no cenário atual e potencial para ocupar um espaço de protagonismo nos domingos da TV aberta.

No início desta semana, Homero Salles utilizou o LinkedIn para fazer um elogio público ao desempenho de Dudu no reality show e defender sua migração definitiva para o entretenimento. Segundo o diretor, limitar o comunicador ao jornalismo seria desperdiçar um talento mais amplo. “Dudu é um fenômeno de comunicação. Mas faço aqui uma provocação necessária: eu gostaria muito de vê-lo no entretenimento, e não restrito ao jornalismo”, escreveu.

Na avaliação de Homero, a participação de Dudu em “A Fazenda 17” evidenciou qualidades essenciais para o sucesso na televisão. Ele destacou a visão de jogo, a leitura estratégica e a capacidade de se posicionar ao longo do confinamento. “Entrou no confinamento com visão de jogo, carisma e leitura estratégica. Soube se posicionar”, afirmou.

Com mais de quatro décadas de carreira, Homero Salles ressaltou que fala com propriedade ao apontar esse caminho profissional. “Creio ter lugar de fala. Dediquei quatro décadas da minha carreira e da minha vida a Silvio Santos e a Gugu Liberato”, escreveu, ao relembrar sua participação direta na construção de algumas das maiores audiências da história do SBT e da Record. Para ele, a ausência de Gugu ainda pesa no entretenimento nacional. “Perdemos Gugu, mas temos Dudu”, declarou.

O diretor também revelou ter um projeto concreto em mente para o comunicador. “Tenho, inclusive, um formato inédito de programa de auditório que seria um marco para ele e para qualquer emissora de televisão. Sucesso de público garantido. Sei exatamente do que estou falando e assino embaixo”, afirmou. Em tom enfático, reforçou sua confiança no apresentador: “Acredito tanto em você que eu trabalharia até de graça”.

Na análise de Homero Salles, a televisão brasileira enfrenta um problema estrutural. “O fato é simples: não houve renovação real de animadores de auditório no Brasil”, avaliou, ao apontar que novos nomes surgem, mas raramente se consolidam. Nesse cenário, Dudu Camargo seria, segundo ele, um nome naturalmente vocacionado para o horário nobre dos domingos. “Dudu é talento de domingo. Sempre foi”, resumiu.

O diretor também projetou o impacto desse movimento na disputa por audiência nos próximos anos. Com Eliana na Globo a partir de 2026 e a concorrência cada vez mais acirrada, Homero avalia que as emissoras precisarão de apostas mais ousadas. Para ele, Dudu no entretenimento “traria alegria, espontaneidade e frescor”, além de ter potencial para resgatar o espírito dos grandes programas dominicais das décadas de 1980, 1990 e 2000. Um modelo que, segundo ele, as emissoras buscam há anos, mas ainda não conseguiram recuperar plenamente.



