Reprodução/SBT/Record Plus Dudu Camargo foi contratado por Silvio Santos

Dudu Camargo foi o grande campeão de A Fazenda 17, reality show rural da TV Record apresentado por Adriane Galisteu. Além de figurar entre os favoritos do público e ser amplamente aclamado nas redes sociais, o apresentador acumula uma trajetória marcante na televisão e levou para casa R$ 2 milhões, com uma preferência de 75,88% do público.

Sua carreira começou aos 12 anos, quando integrou o elenco da novela Revelação (2008) e atuou como ator no quadro Lendas Urbanas, do Domingo Legal. Em 2016, passou a integrar o elenco do Fofocando, no SBT, interpretando o personagem Homem do Saco ao lado de Mara Maravilha, Leão Lobo e Mama Bruschetta.

Ao completar 18 anos, Silvio Santos o colocou como âncora do Primeiro Impacto. Na época, a escolha gerou polêmicas devido à pouca idade do apresentador, à falta de experiência e à ausência de formação jornalística. As críticas se intensificaram pelo fato de ele ter substituído as jornalistas Karyn Bravo e Joyce Ribeiro na ancoragem do telejornal.

O jornalista foi demitido do SBT em 2023 em meio a uma série de polêmicas, incluindo um episódio que gerou grande repercussão: rumores indicavam que ele teria defecado em um camarim da emissora e tentado esconder o ocorrido com uma toalha suja. Na ocasião, o apresentador se defendeu, afirmando que teve uma indisposição intestinal e não conseguiu chegar ao banheiro a tempo.

Dudu negou as acusações

Em entrevista ao programa Fala Que Eu Te Escuto, da TV Record, em 2024, Dudu Camargo afirmou que sua saída do SBT, em 2023, foi armada. O ex-apresentador do Primeiro Impacto declarou que novos executivos da emissora teriam aproveitado o afastamento de Silvio Santos da televisão para efetivar sua demissão.

Durante a entrevista, o bispo Márcio Carotti, que comanda a atração, questionou: "Então, você diz que sua demissão do SBT foi armada?"

"Com certeza", respondeu o jovem. Em seguida, ao ser perguntado sobre quem teria liderado o processo, afirmou:

"Muita gente. E não foi do dia para a noite. Não foi só durante a demissão. Foi um trabalho construído desde o momento em que estreei naquela televisão", disse na época.

Recomeço na TV Meio Norte

Após deixar São Paulo, Dudu se mudou para Teresina, capital do Piauí, onde passou a apresentar o Bom Dia Meio Norte, telejornal exibido por uma emissora local e também transmitido nacionalmente pelo YouTube. Com cabelos mais longos e barba, o apresentador passou a adotar uma imagem distante do visual jovial e polido que marcou o início de sua carreira.

Até ser convidado pela Record para A Fazenda, Dudu Camargo integrava o time de apresentadores da Rede Meio, emissora com sede em Teresina, onde buscava reescrever sua trajetória na televisão, em um novo contexto e para um novo público.




