Reprodução/Internet TV Gazeta demitiu Carol Minhoto após quase 20 anos na emissora

A TV Gazeta demitiu a apresentadora Carol Minhoto e deve retirar o Você Bonita da programação a partir de 2026. A jornalista estava na emissora desde 2006 e comandava a atração feminina desde 2010. Em nota oficial, a emissora informou que o contrato da apresentadora segue até janeiro e que o programa está sob avaliação, assim como toda a grade.

iniciou sua trajetória na TV Gazeta em 2006, ao lado de Viviane Romanelli e Cláudia Pacheco, no programa de vendas BestShop TV. Quatro anos depois, foi escalada para assumir o comando do Você Bonita, onde permaneceu até o anúncio de sua saída. A informação é da Folha de S.Paulo.

A atração era voltada à saúde, beleza, gastronomia e bem-estar, com participações de especialistas, médicos, chefs e artistas, sempre com foco no público feminino. Em comunicado, aagradeceu à apresentadora pelos anos de parceria.

“A emissora agradece a Carol Minhoto pelo profissionalismo, dedicação e carinho com que sempre conduziu a atração, desejando muito sucesso em seus novos projetos e desafios profissionais. A apresentadora permanece até o dia 23 de janeiro de 2026, data do término do contrato. O Você Bonita está em avaliação, assim como toda a programação da Gazeta”, declarou.

Desabafo nas redes sociais

Nas redes sociais, a apresentadora relatou que contará em breve mais detalhes sobre o futuro. "Calma, gente. Tá tudo bem. Eu quero contar para vocês o que vai acontecer. Eu já tinha... Vocês viram as mudanças no Você Bonita. Tá tudo certo. As coisas vão caminhando, a gente já sabia... O programa diminuiu. Vocês me conhecem. Eu sou acelerada e não durmo no ponto", disse.