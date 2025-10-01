Instagram/Record TV A Fazenda 17: Rayane, Walério e Renata disputam Prova do Fazendeiro

A segunda roça de A Fazenda 17 movimentou a Record na noite desta terça-feira (30). Rayane Figliuzzi, Walério Araújo e Renata Muller foram os escolhidos para disputar a terceira Prova do Fazendeiro da temporada, que define quem escapa da berlinda e assume o comando da casa.

Rayane foi indicada pelo fazendeiro da semana, Dudu Camargo. Já Walério recebeu a maioria dos votos da casa e Duda Wendling acabou puxada da baia por ele. Renata Muller, esquecida no “ resta um ”, completou a roça.

Como foi a formação da roça

Apesar de ter sido deixada de lado pelo grupo, Renata conseguiu vetar Duda Wendling da disputa pelo chapéu e garantiu vaga na Prova do Fazendeiro. Assim, a prova desta quarta-feira (1º) será disputada entre Rayane, Renata e Walério.

A formação contou ainda com brigas intensas. Fernando Sampaio discutiu com a atriz Gaby Spanic durante o ao vivo, em um dos momentos mais comentados da noite. Logo depois, Maria, ex-Casamento às Cegas, relembrou gatilhos emocionais ao justificar voto em Fernando.

Outro embate foi protagonizado por Carol Lekker e Rayane Figliuzzi, que trocaram gritos durante a votação. O clima de hostilidade continuou quando Walério Araújo chamou Duda Wendling de “ cachorra ” ao vivo.