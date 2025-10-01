Reprodução/Band/Melissa Haidar MasterChef contou com mais uma eliminação

O MasterChef Confeitaria 2025 exibiu seu quarto episódio na última terça-feira (30). A atração reuniu muita técnica e também emoção. A prova de bolos hiper-realistas, assinada por Ramiro Bertassin, deixou os confeiteiros atônitos em um desafio intenso que chocou o público.

O clima na cozinha esquentou com as rusgas entre Marina Queiroz e Natan Montenegro, que discutiram durante a prova sobre as escolhas dos ingredientes e do preparo das receitas.

"Muitas vezes, as pessoas não escutam quem tem mais experiência", afirmou Marina.

Já Natan tentou manter a calma, pedindo mais tranquilidade emocional. Os demais participantes acompanharam a briga e apelidaram o momento de "fogo no parquinho".





Na prova eliminatória, os confeiteiros precisaram preparar uma sobremesa vegana completa, com biscuit, ganache e mousse. Luiza Vilhena se destacou e conquistou o pin dourado da temporada. Já Marina e Letícia Momma tiveram um desempenho abaixo do esperado.

A eliminação surpreendeu a todos: Letícia errou na medida do açúcar, o que desagradou os jurados e a tirou da competição.

Ao se despedir do programa, Letícia fez uma breve reflexão sobre sua participação:

"Queria ter seguido mais na competição, mas a vida é doida e dá voltas. Se eu puder ter inspirado uma pessoa, já está ótimo. Não foi uma prova fácil, então acho que me atrapalhei. Deixei mais complexo um trabalho que já era complexo", refletiu.

"Estou feliz com a minha trajetória e feliz em poder contar um pouco da minha história e do meu trabalho", finaliza a confeiteira.

Sobre o MasterChef Confeitaria



O episódio pode ser assistido de várias formas, oferecendo diferentes opções para o público acompanhar o programa conforme sua preferência. Para quem gosta de assistir online, o canal oficial do MasterChef Brasil no YouTube disponibiliza o episódio completo. É possível assistir também pelo HBO Max.

Para quem prefere a experiência tradicional da televisão, o programa é exibido na Band todos os domingos, a partir das 16h, momento em que os fãs se reúnem para acompanhar as emoções e desafios da competição ao vivo. Assim, seja pelo YouTube, pelo HBO Max ou pela Band, o público tem múltiplas opções para não perder nenhum detalhe do MasterChef Brasil.