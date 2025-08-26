Reprodução: Rede Meio Dudu Camargo na Rede Meio

Dudu Camargo, ex-apresentador do Primeiro Impacto, do SBT, ganhou notoriedade nacional sob o comando do telejornal matinal da emissora de Silvio Santos (1930–2024). Agora, aos 26 anos, o jornalista surpreende o público ao adotar um novo visual e iniciar uma fase completamente diferente em sua carreira.

Ele deixou São Paulo para viver em Teresina, capital do Piauí, onde passou a apresentar o Bom Dia Meio Norte, telejornal transmitido por uma emissora local e também exibido nacionalmente pelo YouTube. Com cabelos mais longos e barba, Dudu está visivelmente distante da imagem jovial e polida que o consagrou no início da carreira.





A mudança radical aconteceu após um período conturbado. Em 2023, Dudu foi demitido do SBT em meio a uma série de polêmicas, incluindo um episódio que gerou grande repercussão: rumores indicavam que ele teria defecado em um camarim da emissora e tentado esconder o ocorrido com uma toalha suja. Na ocasião, o apresentador se defendeu, afirmando que teve uma indisposição intestinal e não conseguiu chegar ao banheiro a tempo.

Atualmente, Dudu Camargo integra o time de apresentadores da Rede Meio, emissora com sede em Teresina, onde tenta reescrever sua trajetória na televisão em um novo contexto e com um novo público.

Dudu Camargo e SBT

Em entrevista ao ‘Fala que Eu te Escuto’, da TV Record, em 2024, Dudu Camargo alegou que sua saída do SBT, em 2023, foi armada. O ex-apresentador do ‘Primeiro Impacto’ disse que os novos executivos da emissora aproveitaram o afastamento de Silvio Santos da TV para colocar a demissão em prática.

O bispo Marcio Carotti, que comanda a atração, então perguntou:

"Então, você diz que foi demitido do SBT, foi armada a sua demissão?". "Com certeza", declarou o jovem. "Quem encabeçou isso? ", provocou Carotti.

"Muita gente. E não foi do dia para a noite, não. Não foi só durante a demissão. Foi um trabalho construído desde o momento em que estreei naquela televisão" , afirmou Camargo na época.