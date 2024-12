Redação Dia Mundial do Rock: Paulo Miklos e Camisa de Vênus de graça em SP

Paulo Miklos, ex-vocalista dos Titãs, está internado na UTI do Hospital Samaritano, em São Paulo, desde a manhã de quarta-feira (11). A equipe do cantor, de 65 anos, informou ao P ortal Léo Dias que a internação foi motivada por uma gastroenterite e que a situação não seria grave. No entanto, uma fonte próxima relatou que o quadro pode ser mais sério do que foi divulgado.

A exclusividade foi confirmada pelo Portal Léo Dias , que apurou detalhes sobre o ocorrido. Segundo a fonte, Miklos foi encontrado desacordado em casa por uma funcionária, que acionou a família e os primeiros socorros. Até o momento, nem o hospital nem os familiares divulgaram informações oficiais sobre o real estado de saúde do cantor.

O artista chegou ao hospital por volta das 10h e passou por uma série de exames, incluindo tomografias, para avaliar sua condição. O portal tentou contato com o Hospital Samaritano ao longo de quarta e quinta-feira, mas não obteve retorno sobre o diagnóstico ou o andamento do tratamento.

Paulo Miklos é uma figura marcante da música brasileira e segue ativo na carreira artística após sua saída dos Titãs. Além da música, Miklos também participou de projetos como séries e filmes, conquistando admiradores em diferentes áreas. A internação gerou preocupação entre fãs e colegas, que acompanham as notícias com apreensão.