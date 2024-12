Reprodução Record TV Sidney, Flora e Guilherme estão na roça de "A Fazenda 16"

Adriane Galisteu, apresentadora de "A Fazenda 16", anunciará nesta quinta-feira (5) quem será o eliminado da vez. Guilherme Vieira foi o primeiro roceiro confirmado na berlinda, enquanto Flora e Sidney completaram o trio após perderem a Prova do Fazendeiro, vencida por Gilson de Oliveira na última quarta-feira (4).







Flora alcançou a menor pontuação. Por isso, o duelo final ficou entre o ator Sidney Sampaio e o personal trainer Gilson. O ex-affair de Gracyanne Barbosa acabou levando a melhor e se livrou da roça. Além disso, garantiu imunidade na formação da próxima roça do programa.



Na prova, os peões tinham que usar a memória e agilidade para vencerem a competição. Isso porque eles tinham que memorizar sequências de camisetas coloridas e, depois disso, arremessarem bolas em cestas correspondentes.

Relembre as trajetórias

Ex-ator da Rede Globo, Sidney Sampaio se destacou no reality pelos embates que protagonizou com Sacha Bali. Os peões vivem em pé de guerra na competição e a ida de Sidney à roça pode simbolizar o fim desse conflito, caso ele seja eliminado nesta quinta-feira (5).





Já Guilherme Vieira, conhecido por ter interpretado Binho em "Chiquititas" (2013), se tornou rival declarado de Flora, responsável por fazer com que ele estivesse entre os roceiros. Além da peoa, teve conflitos também com os Zaac e Zé Love, que estão fora do programa.





Flora também não fica para trás quando o assunto são brigas. Em "A Fazenda 16", ela colecionou desafetos. Não à toa, a filha de Arlindo Cruz garantiu um lugar na roça por receber a maior quantidade de votos de outros peões da sede. Ao todo, sete participantes votaram nela.





Entenda a formação da roça

Fazendeiro da semana, o ex-bombeiro de Eliana, Yuri Bonotto resolveu cravar a indicação da vez em Sidney Sampaio. Com sete votos da sede, Flora ocupou o segundo lugar entre os banquinhos dos roceiros. A participante decidiu puxar Guilherme para o terceiro lugar; o peão era um dos integrantes da baia. Por fim, Gilson ocupou a quarta vaga ao ser o mais votado em uma dinâmica do Poder de Fogo especial da semana, mas se livrou ao sair como campeão da Prova do Fazendeiro.