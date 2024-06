Reprodução Bombeiro da Eliana surge 'vendendo água' após fim do programa; vídeo

O modelo Yuri Bonotto, conhecido como bombeiro da Eliana, não perdeu o humor mesmo após perder o trabalho no programa do SBT, que foi encerrado no último domingo (23). No Instagram, o influenciador brincou ao publicar um vídeo ilustrando como vai driblar o desemprego.

No feed da rede social, Yuri compartilhou um vídeo em que aparece fazendo diversas atividades para garantir a renda. Vestido de bombeiro, ele surgiu vendendo água mineral no farol, fazendo entrega por aplicativo, recolhendo latinhas de metal e até mesmo pedindo dinheiro para pedestres.

Nos registros, Yuri segura uma plaquinha afirmando estar desempregado. "Não tá fácil.😮‍💨 Entrei para a estatística", escreveu na publicação.

Nos comentários, internautas também receberam o vídeo com bom humor. "Se para ele tá ruim, imagina para mim", brincou um seguidor. "Pode vir para casa que eu cuido hehehe", ofereceu-se outra.

"Pelo menos você é bonito!! As agências de modelo vão te chamar adoidado", declarou uma terceira internauta.