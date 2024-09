Reprodução A Fazenda

Os primeiros peões de " A Fazenda 16 " foram revelados, neste domingo (15) durante o programa "Domingo Record". O reality show, apresentado por Adriane Galisteu e dirigido por Rodrigo Carelli, começa na próxima segunda (16).

















O humorista Matheus Ceará invadiu a sede de "A Fazenda" em Itapecerica da Serra e revelou os primeiros nomes da nova temporada. Além disso, ele também mostrou detalhes dos cômodos da casa. Leia abaixo quem forma o elenco da 16ª edição .



Camila Moura, ex de Lucas Buda

Reprodução Camila Moura

A primeira participante anunciada foi Camila Moura, ex-mulher de Lucas Buda e professora de história. No início deste ano, ela se tornou um fenômeno nas redes sociais após a traição do professor de capoeira no BBB 24. Agora, ela chega ao reality da Record para disputar o prêmio de R$ 2 milhões.

Gilson de Oliveira, personal trainer de Gracyanne Barbosa

Reprodução Gilson de Oliveira





O fisioculturista Gilson de Oliveira foi o segundo nome anunciado para "A Fazenda 16". O personal trainer já treinou Gracyanne Barbosa, com quem ele teve um affair. Nos últimos meses, o bodybuilder foi apontado como o pivô do fim do relacionamento da influenciadora com o cantor Belo.

Flor Fernandez, ex-apresentadora do SBT

Reprodução Flor Fernandez





A apresentadora Flor Fernandez foi a terceira participante revelada para "A Fazenda 16", que irá estrear na próxima segunda (16). A comunicadora foi do SBT e participou do programa "Fofocalizando". Em abril deste ano, ela foi desligada do canal.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook .