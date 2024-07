Mayra Dugaich Lucas Buda e Camila Moura são cotados para A Fazenda 16

O ex-casal Lucas Buda e Camila Moura estão cotados para A Fazenda 16 , que tem estreia marcada para setembro na Record .

De acordo com o Portal Leo Dias, Camila ganhará uma vaga no elenco fixo, enquanto Buda tentará entrar no reality show rural pela dinâmica do paiol.

Vale destacar que o paiol acontece na primeira semana do reality. O participantes são confinados em outra área, separados do restante do elenco. Eles contam com os votos do público para definir quem entra na casa.

Vale lembrar que Camila e Lucas se separaram após a participação do capoeirista no BBB 24. A professora se sentiu traída após flertar com Giovana Pitel dentro da casa.

O reality será apresentado por Adriane Galisteu.

Lucas Buda revela falta de trabalhos após BBB 24

O ex-BBB Lucas Buda contou que o pós-programa está fraco e com poucos trabalhos como influenciador. O professor está na expectativas de novos trabalhos após o fim do reality show.

“Publicidade não está aparecendo tantas. São poucas as oportunidades que tem, mas estou abraçando para fazer da melhor forma possível”, afirmou à revista Quem.

“Estou devendo todas elas. São pessoas que acreditam no meu trabalho, que também estão na expectativa. Estão trabalhando para que possamos fazer coisas muito legais para a população brasileira. Essas pessoas estão investindo em mim esperando o retorno”, disse.

“Acredito que não vou voltar a dar aulas. Essa carreira de produtor de conteúdo é muito mais para somar a visibilidade que tenho para expandir a minha voz. Na sala de aula falo para 40 alunos, na internet posso atingir cerca de 1 milhão de pessoas” , finalizou.