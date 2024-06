Tiago Ghidotti Camila Moura, Ex de Lucas Budo levanta suspeitas de bissexualidade em entrevista

A ex-esposa do participante do "Big Brother Brasil 24" Lucas Buda, Camila Moura, desabafou pela primeira vez sobre a possibilidade do ex-marido se tornar pai nos próximos meses. As especulações começaram após um affair do ex-BBB afirmar que há chance dele ser o pai do filho que ela espera.



Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, Camila afirma: "Cada um já seguiu sua vida. Dá para ver. Se ele (Lucas Buda) é 70% pai, ou 100% pai, isso é com ele e a moça envolvida. Não tenho nada a ver com isso. Ele é um homem solteiro, divorciado, livre para fazer o que quiser e com quem quiser”.

Buda teve um affair com a prima do companheiro de confinamento MC Binn, Nina Capelly. Na última semana, a também cantora anunciou que estava grávida e que havia "70% de chances" de Buda ser o pai. "Fiquei só com ele até agora, e assumi [um relacionamento] com minha empresária, não tem como eu engravidar dela", afirmou.

Na época, Buda se pronunciou e garantiu que, caso comprovado a paternidade, vai arcar com as responsabilidades de pai. “Tenho uma relação um pouco complexa com esse assunto por conta do meu histórico porque não conheci meu pai biológico, mas estou disposto a assumir minhas responsabilidades, cumprir meu papel e não fugir das consequências das minhas atitudes. Já entrei em contato com a Nina para dar apoio e suporte”.

