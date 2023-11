Reprodução/Record - 04.10.2023 Lucas Souza em 'A Fazenda 15'





Lucas Souza protagonizou os maiores embates de "A Fazenda 15" nesta semana, brigando com Cezar Black na sede e envolvendo Jojo Todynho nos embates fora do programa. Na tarde desta quarta-feira (22), internautas especularam que o influenciador bateu o sino e desistiu do reality show após as controversas.





As suposições começaram depois que Lucas se ausentou do fim de uma atividade de um patrocinador, que contou com a participação de todos os outros peões. O grupo retornou à sede e foi confinado no local, mas o influenciador sumiu das câmeras e não foi visto desde então.

Após alguns minutos do sumiço de Lucas, a Record confirmou que Lucas Souza desistiu do reality show "A Fazenda 15". "O peão Lucas oficialmente desistiu da competição. Por este motivo, ele está fora do jogo", disse a emissora.





Jaquelline, a namorada de Lucas, começou a chorar após a confirmação da Record para os participantes do reality, enquanto Cezar Black ficou em choque. Jaquelline ainda discutiu com Kally Fonseca e culpou a cantora de forró pela desistência de Lucas.

🚨GRAVE: Todos peões estão trancados na sede, exceto Lucas que ficou do lado de fora. Jaque está preocupada. #AFazenda pic.twitter.com/nvUbTp7OCM — Central Reality (@centralreality) November 22, 2023









O sinal voltou com Jaque chorando e muito abalada na porta da sede. Lucas segue desaparecido. Ainda estamos tentando entender todos os pormenores. Os peões estão em silêncio. #AFazenda #AFazenda15 pic.twitter.com/efd4FhE6yp — Antenados (@canalantenados) November 22, 2023













