Deolane Bezerra retornou à Record após ter uma trajetória marcada por polêmicas em "A Fazenda 14". Nesta quarta-feira (22), a influenciadora mostrou que participou de uma gravação com Rodrigo Faro para o programa "Hora do Faro", exibido aos domingos na emissora.

A participação foi confirmada nas redes sociais da advogada. Em um vídeo divulgado nos stories do Instagram de Bezerra, ela aparece respondendo perguntas do apresentador para a atração. "BBB? Pelados na Selva? Nenhum?", questionou Faro, enquanto a ex-peoa negava uma possível participação em realities no futuro.

"Não nasci para ficar presa em um lugar, vou ficar louca", justificou a influenciadora. Faro brincou com a localização onde Deolane era entrevistada: "Nasceu para ficar em uma mansão na Riviera de São Lourenço [litoral de São Paulo], de 900 metros quadrados".

Participação polêmica em "A Fazenda 14"



Deolane Bezerra foi um dos nomes de maior destaque da edição de 2022 do reality show, mas não poupou polêmicas com a participação. Além das ameças de agressão contra os peões, a influenciadora teve uma saída controversa da atração. A advogada desistiu do programa após uma comoção da família na sede de Itapecerica da Serra, depois de Bárbara Borges voltar de uma roça falsa.

