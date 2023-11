Reprodução A Fazenda 15: Briga de Lucas e Black envolveu Jojo Todynho e acusação

A tarde de ontem (20) em “A Fazenda 15” foi marcada por uma briga entre Lucas Souza e Cezar Black durante uma ação patrocinada. A discussão teve que ser interrompida pela produção e foi exibida no programa do mesmo dia.

Após o grupo de Jaquelline ganhar a disputa, Lucas e Black começaram a brigar. Durante o bate boca, o ex-BBB contou que Lucas levou uma foto da ex, Jojo Todynho, para o reality. O influencer então partiu para cima de Black.

"Se trouxe a foto, está no jogo!", comentou o enfermeiro, que recebeu uma resposta do militar. "A próxima vez que você falar da minha ex-mulher, eu vou quebrar a sua cara! E vou ser expulso com muito orgulho! Vai à m*rda”, gritou.

Jaquelline saiu em defesa do novo namorado: "O que te interessa se ele trouxe foto ou não? Vai cuidar do seu rab*! Vai cuidar da sua vida!", falou.

Em certo ponto da briga, Lucas cuspiu em Black e seguranças da produção tiveram que intervir. Na sequência, foi disparado o aviso: "Atenção: Cezar na sala e Lucas para o quarto imediatamente."

Assista ao momento

Cezar Black questiona Lucas: "Por que você trouxe a foto?" 🔥 #ProvaDeFogo pic.twitter.com/VSCxyawlSs — A Fazenda (@afazendarecord) November 21, 2023