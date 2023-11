Reprodução/Twitter/Netflix - 16.11.2023 Inês Brasil participou de divulgação de reality da Netflix





A Netflix chamou Inês Brasil para participar da divulgação do reality show "Round 6: O Desafio" e debochou da Globo e Record em um vídeo nas redes sociais. A plataforma de streaming citou a "reparação histórica" com a cantora, que sempre aparece entre especulações de integrar os realities das emissoras, mas não é convidada.





"Inês Brasil em um reality show por 1 minuto? Isso é reparação histórica", afirmou o serviço na publicação. No conteúdo, Inês é apresentada como "quase ex-BBB e quase ex-A Fazenda" e exalta o convite da Netflix para integrar o reality temático da série sul-coreana "Round 6".

"Graças a Deus, Inês Brasil aqui! Monamú! No maior reality do Brasil e do mundo", iniciou. Em uma simulação de entrevista, a cantora é questionada sobre a sensação de "finalmente" estar em um reality show e Inês responde: "Agora eu, Inês Brasil, sou uma estrela internacional. Cheguei! Vocês estão me vendo?"

A cantora também entrou na brincadeira e disse em coreano: "O dinheiro não me compra". Ela ainda disse ter "coragem de ficar nua" para ganhar o prêmio e participou de um dos desafios de "Round 6" reproduzidos no novo reality. Confira abxio o vídeo na íntegra:

INÊS BRASIL em um reality show por 1 minuto? Isso é reparação histórica.



Meu novo reality Round 6: O Desafio já está disponível. pic.twitter.com/UI6fXXWPAK — netflixbrasil (@NetflixBrasil) November 22, 2023





