Reprodução/Instagram - 16.11.2023 Cariúcha entrou em polêmica de Jojo Todynho e Lucas Souza





Cariúcha se envolveu na polêmica de Jojo Todynho e Lucas Souza. Na mesma assessoria do peão, a ex-participante de "A Fazenda 15" rebateu a cantora e declarou torcida para o influenciador, criticando o posicionamento da ex-esposa do militar.





A ex-peoa explicou que não se faria um posicionamento sobre o caso, mas mudou de ideia após ter o nome envolvido na briga. Enquanto relatava os "podres" de Souza , Todynho relembrou que o ex-marido e Cariúcha se juntaram no Carnaval deste ano para "fazer graça" com ela, mas tiveram uma relação marcada por embates no reality da Record.

Jojo também citou que terminou o relacionamento com Lucas após descobrir traições do influenciador com outros nomes. Em resposta à artista, a cantora disse saber muito da vida pessoal de Souza, mas defendeu o peão e ressaltou que não iria expor o ex-colega de confinamento.

"Deixa eu falar uma coisa para você, Jojo. Realmente eu sei muita coisa do Lucas, coisa até demais. Conheci algumas pessoas no qual ele se envolveu e teve relacionamento. Fui muito amiga dele aqui fora. Além de saber muita coisa do Lucas, tenho áudios e vídeos dele. Na verdade, não tenho mais, porque excluí tudo, apaguei tudo. Porque Lucas confiou em me contar, me mandar áudios e vídeos, então decidi apagar tudo", declarou.

Cariúcha continuou reforçando que não vai "fazer é chantagem e escrachar o Lucas", já que ele "confiou" nela para compartilhar informações da vida pessoal. "O segredo dele, vou levar para o meu túmulo, não vou expor ele. Meu problema com o Lucas eu já resolvi lá dentro da Fazenda. Aqui fora é vida que segue. Não vou ser tão baixo nível de arrumar confusão com ele lá dentro e ele aqui fora, porque ele não tem como se defender", comentou.

A ex-peoa ainda relembrou da própria eliminação do reality e criticou como Jojo celebrou o momento, com um banho de espumante . "Outra coisa, Jojo. Você pisoteou, comemorou, estourou champanhe quando eu perdi, me escorraçou, praticamente chutou cachorro morto. E agora você quer chegar em mim para tentar destruir o Lucas? Não", reprovou.

"Você não vai fazer o mesmo que fez comigo com o Lucas. Só para avisar, vou puxar mutirão para o Lucas ganhar. Agora é questão de honra, mais do que nunca quero que o Lucas ganhe essa bagaça. Seu problema com ele, vai resolver na Justiça, não tenho nada a ver com isso. Boa tarde, Lucas campeão!", concluiu.

🚨AGORA: Cariúcha se pronuncia e diz que tem vídeos e áudios comprometedores de Lucas Souza, mas não vai expor pois ele confiou nela e vai levar esse segredo pro resto da vida. A ex-peoa ainda declarou torcida para Lucas ser CAMPEÃO do reality. pic.twitter.com/rFEIVTpLm9 — Central Reality (@centralreality) November 22, 2023





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: