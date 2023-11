Reprodução/Instagram - 02.11.2022 Lucas Souza e Liziane Gutierrez já se envolveram





Liziane Gutierrez adicionou um novo capítulo à polêmica de Lucas Souza e Jojo Todynho, iniciada em "A Fazenda 15" . A influenciadora expôs que foi ameaçada mais de uma vez pelo advogado do peão e citou a cantora e outra ex-namorada do militar, Luanne Jardim, que morreu neste ano.





A ex-participante de "A Fazenda 13" iniciou o relato nos stories do Instagram explicando o motivo para a equipe jurídica não concretizar as ameaças de processo contra ela. "Senhor advogado do Lucas, já é a segunda vez que você me ameaça processar por eu estar mentindo. Por que não processa? Porque sabe que eu tenho um vídeo da falecida Luanne guardadinho aqui, só esperando o processo para botar o vídeo à tona. Por isso não tem coragem de me processar", afirmou nesta terça-feira (22).

Guitierrez marcou o perfil de Jojo no vídeo e saiu em defesa da cantora, afirmando que a ex-esposa de Souza buscava ajudar Luanne a processar o militar. "Vocês estão taxando a Jojo de recalcada, simplesmente expondo fatos infelizes que ela passou. O Lucas sempre deixou claro que não casou com a Jojo por amor. Ele não se envolveu com a Luanne por amor, também. Porque a Luanne sustentava ele", declarou.

"Sei o que estou falando, quero ver ser homem para me processar. Só que vocês acreditam em carinha de bonzinho. Aí eu sou biscoiteira, a Jojo é recalcada. E se a Luanna tivesse falando de alguma coisa? Vocês não sabem o que escutei do que a Luanne passou com esse cara [...] Ela ia processar o Lucas. A Doutora Renata, advogada da Jojo, ia ajudar a Luanne e a Jojo ia ser testemunha no processo", completou.

Liziane ainda mencionou outro fato já abordado por Jojo, de que terminou com Lucas após flagrar conversas dele com homens. "Não estou nem aí se quer ficar em armário, sair de armário. Não tenho nada a ver com a sexualidade de ninguém. Quer ser amante de diretor, vai ser. Agora não vem com mentiras, querer botar todas as mulheres passarem de mentirosas nessa história, que não vai rolar", pontuou.

"É tão fácil de se ver todas as contradições. A pessoa falou primeiro que a Jojo era impossível de se conviver, aí vai lá na Fazenda e beija a foto dela e fala que ela é um amor. Para! [...] Vocês não conseguem perceber a cambada de contradição. E eu sou a biscoiteira? Vocês sabiam porque o Lucas não queria assumir que a gente ficou? Porque ele estava com a Luanne e falou que não iria ficar com Liziane, que era só para dar um 'hype'", concluiu.





