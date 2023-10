'Folgada'

Rachel continuou reclamando ao voltar para a sede e discutiu com Tonzão Chagas, que não foi escalado para o trato por estar com dores no pé. A peoa reclamou que Jenny não teve a mesma "sensibilidade" com ela e disse que, segundo as regras do manual, a fazendeira deveria fazer o trato na ausência do peão selecionado. "Sou a fazendeira, meu bem. Que tudo mundo tome punição, então. Folgada", rebateu Miranda.