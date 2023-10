Reprodução/ PlayPlus A Fazenda 15: Kally e Lucas xingam Jenny após expulsão de Rachel

Nesta quinta-feira (19), Rachel Sheherazade foi expulsa de "A Fazenda 15" após uma acusação de agressão de Jenny. Kally e Lucas, aliados da jornalista, se revoltaram com a influencer e a culparam pela expulsão.



Após Jenny, fazendeira da semana, ler o comunicado da expulsão os dois se revoltaram. "Fazendeira do mal. Do mal!", gritou a cantora. Alguns peões tentaram argumentar que a mãe de Bia Miranda foi agredida e não teria culpa da expulão, mas Lucas disse: "Cala boca!".



O ex de Jojo Todynho ainda apontou que Jenny provocou a agressão, visando a expulsão de Sheherazade, e Kally completou: "Ele tentou 4 vezes: com a Cariúcha, comigo, com Jaque, agora você conseguiu". Lucas gritou: "Essa mulher é baixa".



Tonzão tentou apaziguar: "A mulher foi agredida e vocês falando isso". Mas eles continuaram a gritar. "Essa é mulher é nojenta", disse Lucas. "Demônio, Satanás", xingou Kally.



Lucas afirmou que "Deus é fiel" e que Jenny ia pagar. A influencer rebateu: "Tão fiel que ela [Rachel] foi expulsa".



Lucas e Kally surtam após o anúncio da expulsão de Rachel. #AFazenda pic.twitter.com/iQVVEPDgxX — Dantas (@Dantinhas) October 19, 2023

















