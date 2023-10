Reprodução Playplus - 19.10.2023 Record corta sinal dos assinantes do streaming

“A Fazenda 15” , reality rural da Record TV, teve uma manhã conturbada nesta quinta-feira (19). Rachel Sheherazade e Jenny Miranda , Shayan e Jaquelline , Nadja e Alícia X foram alguns dos peões que protagonizaram brigas, mas os espectadores não puderam acompanhar: a emissora cortou a transmissão em meio às discussões.



Os assinantes do Playplus, serviço de streaming do Grupo Record, tiveram o sinal interrompido por imagens promocionais dos logos de “A Fazenda”, chamadas da apresentadora Adriane Galisteu e mensagens que diziam: “Voltaremos em Instantes”.



Na Web, os usuários do serviço de streaming criticaram a postura da emissora, que frequentemente corta a transmissão do reality , essencialmente quando os participantes estão falando sobre temas como religião e política, além dos momentos, como os de hoje, em que estão brigando.



Com isso, os espectadores que assinam o Playplus só conseguem ver os desdobramentos a partir das edições que vão ao ar no programa comandado por Galisteu durante o período noturno.



“O problema é quando se trata de um serviço pago. Oferecem algo que não entregam”, declarou um usuário do X, antigo Twitter. “Pior que nunca melhoram, todo ano é igual”, acrescentou uma segunda. “Vergonhoso o serviço do Playplus. A gente paga para ter 6 câmeras fora do ar. Isso é surreal de absurdo”, criticou ainda um terceiro.

