Reprodução/Record - 19.10.2023 Henrique filmou caos generalizado em 'A Fazenda 15'





A manhã desta quinta-feira (19) em "A Fazenda 15" foi marcada por um caos generalizado entre os peões. Rachel Sheherazade se recusou a fazer a tarefa delegada pela fazendeira Jenny Miranda e causou uma punição grave, o que gerou a revolta de outros participantes . Henrique Martins é o responsável por filmar o trato dos animais na semana e acompanhou a confusão nas gravações.

O nadador não estava envolvido nas discussões, mas foi encarregado de acompanhar Alicia X no período e acabou filmando a evolução do barraco. A posição do peão em meio ao caos viralizou nas redes sociais.

"Usando apenas um celular, nosso repórter está capturando a tensão que se desenrola entre Alicia e Nadja. Acompanhe os detalhes desta emocionante situação", brincou a equipe do participante no X, antigo Twitter. A postagem se referia a uma discussão entre as peoas, que trocaram provocações após a punição ser anunciada.

"O Henrique filmando a Nadja e Alicia brigando [risos]", reagiu um espectador na rede social. "O p*u está quebrando na fazenda, Alicia e Nadja brigando e o Henrique filmando [risos]", comentou outro. Confira o momento abaixo:

O HENRIQUE FILMANDO A NADJA E A ALICIA BRIGANDO KKKK #AFazenda pic.twitter.com/LC0T4VQalE — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) October 19, 2023





Usando apenas um celular, nosso repórter está capturando a tensão que se desenrola entre Alicia e Nadja. Acompanhe os detalhes desta emocionante situação! 👀🔥 #AFazenda | #TeamHenrique pic.twitter.com/upyUKXGgJv — Henrique Martins 🔱 (@martins_hsm) October 19, 2023





