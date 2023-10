Reprodução Record/Playplus Rachel Sheherazade e Lucas Souza em 'A Fazenda 15'

Discordaram! Jogando no mesmo grupo em “A Fazenda 15” , a dupla formada pela jornalista Rachel Sheherazade e pelo influenciador Lucas Souza , ex-marido de Jojo Todynho , não chegou a um consenso sobre o participante em que iam votar na formação da roça desta terça-feira (17).



Isso porque, quando o nome do ex-BBB Cezar Black foi colocado como possível opção de voto, Rachel alegou que não teria motivos para votar nele. “Ele me trata muito bem, me defendeu”, justifica Sheherazade.



Já Lucas contrariou o posicionamento da peoa. Segundo ele, o ex-BBB foi “oportunista” ao defender Rachel das tretas e polêmicas dela com Cariúcha , que foi eliminada na roça da semana passada contra a atleta Márcia Fu e o peão Shayan.



“É a minha opinião. Ele foi oportunista. A situação já estava dada. A apresentadora do programa falou disso, ele pegou a oportunidade e surfou na onda”, argumenta Lucas, em referência ao dia que Adriane Galisteu desmentiu uma fala inventada por Simioni , que insinuava que Rachel teria praticado racismo contra Cariúcha.

Veja o trecho do desentendimento de Rachel e Lucas:

🔥 Rachel diz que não tem motivos para votar em Black, e Lucas aponta que o peão só a defendeu por ser oportunista.



Rachel: "Eu não tenho motivos para votar em Black, pelo contrário, sempre me tratou muito bem, me defendeu."



Lucas: "Ele defendeu porque é oportunista. É minha… pic.twitter.com/VnstIBXkwB — Antenados (@canalantenados) October 17, 2023





Confira o momento em que Lucas e Jaquelline trocam beijos:

💋 O casalzinho JaLu se beijam embaixo do edredom antes de tirarem uma soneca de colchinha. Shippam? #AFazenda #AFazenda15 pic.twitter.com/OKK6UwATBI — Antenados (@canalantenados) October 17, 2023