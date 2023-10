Reprodução/Youtube A Fazenda 15: Cariúcha declara torcida para Rachel ou André

Cariúcha declarou a sua torcida após ser a terceira eliminada de A Fazenda 15. No Link Podcast, a ex-peoa quer que Rachel Sheherazade ou André Gonçalves ganhe o programa.

A cantora contou como pretende se comportar com a rival no reality. "Vou chamar a Rachel e pedir desculpas a ela, porque com certeza ela chega até a final. O André eu amei, sempre achei ele muito inteligente, equilibrado", disse.





"Eu quero que eles ganhem, a Rachel ou o André", declarou.

O apresentador Felipeh Campos questionou novamente a torcida e ela reafirmou. "Vou. Um dos dois. Rachel ou André".

