'Não manipulo ninguém'

A manipulação de Kamila Simioni no jogo foi debatida durante uma conversa da peoa com Jenny Miranda, Nadja Pessoa e Lily Nobre. As aliadas questionaram o argumento exposto na última dinâmica da discórdia e a influenciadora disse "não manipular ninguém" no reality show. "Elas que me pedem orientação, me falam: 'Não sei jogar, não consigo enxergar o jogo da sua forma, me ajuda, me instruindo'", rebateu.