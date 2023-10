Reprodução/Record TV A Fazenda 15: Simioni promete responder Galisteu em caso de bronca

Kamila Simioni prometeu que vai responder Adriane Galisteu caso a apresentadora traga a acusação de racismo contra Rachel Sheherazade a tona novamente em A Fazenda 15.

Em conversa com Cariúcha e Jenny Miranda, a peoa contou que ainda não acredita que a rival não tenha dito que ela "pegaria uma doença" através da cuspida de Cariúcha.





"Eu escutei as duas frases", disse ela.

A influenciadora ainda comentou sobre uma possível bronca da apresentadora. "Minha resposta vai ser: pode me tirar hoje! Sou doida, mas não como bosta ainda não, ué! Tô o dia inteiro pensando nisso. Se eu escutar um esculacho, você vai ver a merda que eu vou arrumar", declarou.

