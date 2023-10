Reprodução Instagram - 17.10.2023 Filha de Ana Maria Braga anuncia gravidez de quarto filho

Na última segunda-feira (16), Mariana Maffeis de Carvalho revelou através das redes sociais que está esperando o quarto filho . Ela é filha primogênita da apresentadora Ana Maria Braga, que comanda a atração matinal “Mais Você”, na Globo .



“Estou no fim do oitavo mês de gravidez oficialmente não divulgada por mim aqui. Então imagino que seja normal as pessoas se indagarem”, inicia ela em um texto publicado no Instagram.



Mariana pontua que está “bem” e “muito feliz com mais esse bebê”. “Sigo confiante que tudo estará bem para que nasça da melhor maneira, pois integrado sempre esteve”, acrescenta.



Além do bebê que espera, Mariana já é mãe de Joana, de 12 anos, Maria, de 9, e Varuna, de 2 anos. As duas primeiras filhas são fruto da antiga relação com o ex, Paschoal Feola. Já a terceira, Varuna, é fruto da atual relação com Badarik González.

Leia o comunicado completo abaixo: