A ex-participante de "A Fazenda 15" Cariúcha já teve tempo para avaliar a participação no reality da Record e definir quem a decepcionou. Na última quinta-feira (12), a cantora foi eliminada com apenas 9,75% da aprovação do público.

Em entrevista a emissora, Cariúcha refletiu sobre os maiores acontecimentos do reality que puderam ter influenciado a saída dela. Um dos episódios foi quando acusou erroneamente a jornalista Rachel Sheherazade de racismo. A atitude ganhou força com o incentivo da influenciadora Kamila Simioni, que enfatizou o relato distorcido.

Para Cariúcha, a influenciadora Kamila Simioni foi uma das maiores decepções do reality rural. "Quando você está ali, está à mercê de tudo, está sem família, sem filho, isolada, sem telefone, está em outro mundo. Eu confiei numa pessoa que se dizia minha irmã, minha amiga, dormia comigo, me abraçava. Ela inventou uma coisa e ela falou com tanta convicção. Como é uma empresária, tem um nome a zelar, em uma emissora tão grande, pensei 'impossível ela estar mentindo'. Eu acreditei naquilo e depois vi que era mentira e ela queria me ferrar no jogo mesmo. Isso é bom, porque eu aprendi a não sair confiando em certas amizades".

Segundo ela, não há amizade a ser mantida com Simioni após o confinamento. "Acho que não tem mais conversa. Já vi vídeos dela me ensinando a articular como falar e tem também falando mal de mim com outras pessoas. Não quero mais. Quero distância", afirmou.

A ex-peoa também surpreendeu ao revelar a redenção de alguns haters. "No primeiro dia que eu saí tinha muitos. No segundo, quando começou a sair algumas reportagens, uns haters viraram meus seguidores, viraram meus fãs. 'Não gostei muito de você no jogo, mas queria que você tivesse ficado' ou 'votei muito para você sair, me arrependo'. As páginas de fofoca também estão arrependidas. 'Está fazendo falta'. Um monte de haters, agora, são meus fãs. Estou ganhando um monte de seguidores", entregou.

Além disso, Cariúcha mudou drasticamente a visão do jogo. Apesar de Rachel Sheherazade ter sido rival dela durante a participação em "A Fazenda 15", é a jornalista quem a cantora acha que levará o prêmio do programa. "Estou achando que o André ou a Rachel. O André é muito bom jogador", considerou.

