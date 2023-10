Reprodução/PlayPlus Cariúcha participa da Live do Eliminado





Cariúcha acabou com o mistério envolvendo Lucas Souza. Em "A Fazenda 15", a influenciadora ameaçou revelar um segredo comprometedor do ex-marido de Jojo Todynho, o que não aconteceu no confinamento.

Fora do jogo, a terceira eliminada do reality não segurou a língua. Carícha revelou, na "Live do Eliminado", para Lucas Selfie, o segredo de Lucas. Segundo a ex-peoa, Lucas não queria ter a imagem relacionada à comunidade LGBTQIA+.





"Era um evento que a gente ia fazer. Era para nós dois irmos, ele foi e não me avisou nada. E no outro evento, ele falou para outra pessoa: 'Se a Cariúcha for, quero ficar bem longe dela porque ela só anda com viado'', disse Cariúcha.

Segundo a ex-peoa, Lucas Souza é um personagem. Cariúcha afirmou que ele fez "coach" para ganhar "A Fazenda 15" e não se arrependeu de ter chamado o rapaz de "carreirista", devido ao relacionamento com Jojo.





Lucas Souza fez curso de carisma

Lucas recorreu ao treinamento de carisma com o “El Professor” por oito meses antes de entrar em “A Fazenda 15”. "O Lucas contou com acesso a diversos treinamentos de persuasão online nos quais se dedicou bastante e acompanhamento presencial em programas de TV e entrevistas para melhorar suas habilidades de dicção, carisma, postura, além de trabalhar o nervosismo e do que falar e como se portar nessas ocasiões", disse o profissional.