Reprodução/Instagram Lucas Souza está com os dois pés em A Fazenda 15





A Record deixou escapar que Lucas Souza, o ex-marido de Jojo Todynho, provavelmente vai participar de "A Fazenda 15", que estreia no dia 19 de setembro. Em mais um vídeo com dicas sobre os participantes confirmados em "A Fazenda 15", a emissora batizou a celebridade como "o ex".

As dicas falam da rápida relação que viveu e que não se interessava por mídia, mas virou celebridade. Lucas Souza teve um casamento relâmpago com Jojo Todynho e trocou a vida de militar para virar subcelebridade.





"Essa foi a mais fácil de acertar, claramente é o Lucas Souza, ex da jojo", disse um internauta. "É por isso que ele desistiu do process*, ficou defendendo a Jojo da treta com a Val e recentemente disse que ainda ama a Jojo. Tudo isso é medo dos fãs da Jojo tirá-lo da Fazenda", completou outro.

Outra dica chamou a atenção do iG Gente. "Como aprender a tocar violão", aparece no vídeo publicado pela Record. No fim de 2022, Lucas Souza começou a aprender a tocar violão para, segundo ele, combater a ansiedade.





Além de Lucas Souza, nomes como Radamés, Kally Fonseca e Cezar Black devem estar em "A Fazenda 15". O programa, comandado por Adriane Galisteu, vai revelar todos os participantes no dia 18 de setembro.