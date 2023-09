Reprodução Jojo Todynho entra em ação para adotar menino angolano: 'Meu filho'

A influenciadora Jojo Todynho revelou aos seguidores um encontro emocionante que viveu recentemente. Nesta segunda-feira (11), a campeã de "A Fazenda" disse que pretende adotar um menino angolano, que conheceu durante ida à capital Luanda, onde fez ações filantrópicas.

Através dos Stories do Instagram, Jojo contou ter ido ao país participar de um programa educativo entre colégios. Entretanto, ela diz que o propósito da viagem mudou após convites para ações sociais.

"Fui visitar uma escola, e fizemos doações de materiais didáticos para eles (...). O menino que veio me homenagear era o Francisco. Eu estava tão empolgada olhando para outras crianças, que não prestei atenção que ele estava lendo de frente, estava de costas para mim. Quando o professor acertou ele e o colocou de frente para mim, foi surreal. Olhei para ele e falei: 'Esse menino é meu filho'. O olho dele brilhava, quando ele falava para mim. Foi uma conexão diferente, não tem explicação", detalhou.

Jojo conta que questionou ao menino a hipótese de levá-lo para o Brasil. "Vou embora com você", teria respondido o garoto.

"Aquele menino lendo... não tem explicação. Agora o José, que é o presidente da instituição, vai fazer contato com a família para ver se a gente consegue fazer o processo de adoção, porque quero trazer ele para cá. Tem todo um trâmite. Vou rezar e orar para que a família aceite eu trazer ele embora", contou.



A ex-peoa explicou parte do processo de adoção e relembrou o sentimento ao ver o menino. "Fiquei tão encantada com o Francisco, que falei: 'A gente precisa ser visto, como eu muitas vezes fui vista. Um olhar muda tudo'. Eu só sabia chorar, gente. Ele me homenageando e eu só sabia chorar. Se tudo der certo eu vou adotar o Francisco. Ele vai ser o meu filho. Vou dar a ele uma oportunidade de educação melhor, de uma vida melhor. Não estou dizendo que ele não recebe amor e carinho da família, mas também vai receber muito amor e carinho aqui da minha família e dos meus amigos".

No relato, Jojo diz ter lembrado da história da jornalista Glória Maria, que conheceu as duas filhas durante uma ação voluntária na Bahia.

"Foi amor à primeira vista. Fiquei com a história da Glória Maria na cabeça. Vou ver uma forma, se a família autorizar eu trazer ele para cá, de eu continuar ajudando a família dele lá. Mas agora é orar, deixar as coisas acontecerem. Estou com muita esperança. Sei que ele vai se tornar um grande homem", emocionou.