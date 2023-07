Reprodução/Instagram Nicole Bahls adquire bezerro como animal de estimação

Nicole Bahls revelou que se masturbava enquanto estava em “A Fazenda” e o truque que usava para as câmeras não pegarem o momento íntimo.

Ela conversou sobre o assunto no canal do Youtube de André Marques. A famosa contou que a partir do segundo mês de confinamento, sua líbido ficou alta, e já que não tinha como transar no reality, achou uma maneira de se “tocar” sem que as câmeras a flagrassem.

Diferente do BBB, no reality da RecordTV, o banheiro não tem câmeras, então era lá que ela buscava o alívio. "No segundo mês começou a fazer cócegas, parecia que estava com formiga na calcinha, aí um dia estava tirando um cochilo, minha mão desceu [para a região da virilha]. Falei 'não, vou dar um jeito nisso'."

A artista contou que foi interrompida por Vavá: "Aí fui para o banheiro. Cheguei lá, tô agitando, dando o meu jeito, não tinha um foto para olhar, nada, memória emotiva não tava vindo... Quando eu tava lá [quase conseguindo], chegou o Vavá e falou 'amiga, abre a porta, eu tô quase... me ajuda'".

Nicole ainda falou que pediu ajuda de Deus para controlar os desejos sexuais. "Aí fui para a casa da árvore meditar, falei 'Deus, desliga as coisas debaixo, me ajuda meu pai do céu'".