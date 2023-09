Reprodução/Instagram/Record - 06.09.2023 Adriane Galisteu comentou vitória de Bárbara Borges e rivalidade da campeã com Deolane Bezerra em 'A Fazenda 14'

Bárbara Borges curtiu o quarto dia de "The Town" ao lado do namorado Iran Malfitano e aproveitou para encerrar a polêmica envolvendo Adriane Galisteu, Deolane Bezerra e o prêmio conquistado pela ex-paquita em "A Fazenda 14".



Em entrevista recente, Adriane Galisteu, apresentadora de "A Fazenda", afirmou que Deolane deu o prêmio de presente para Bárbara Borges na 14ª edição. A ex-paquita comentou a declaração de Galisteu em conversa com o iG Gente.





"Não vou alimentar (...) Já aconteceu 'A Fazenda', ficam falando 'se'. Se mereceu, se não mereceu, bla, bla, bla. Eu adoro a Dri [Adriane Galisteu] e nada mudou para mim", rebateu Borges.





A campeã de "A Fazenda 14" afirmou que o relacionamento com Iran Malfitano segue bem. Os dois curtiram a noite no "The Town", em São Paulo, na área vip do evento ao lado de outras celebridades.

Bárbara venceu o programa da Record em uma final com Bia Miranda e o namorado, Iran Malfitano. Antes da grande decisão, Deolane Bezerra promoveu uma confusão ao ser retirada pela família do programa. Dias depois, Pétala Barreiros também deixou o confinamento. Deolane e Bárbara Borges foram rivais no reality da Record e protagonizaram diversas brigas ao longo da edição.